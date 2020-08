Pedro Pimenta: “Minha história de superação só confirma a importância da vacina contra a meningite”

Em 2011, o economista paulista Pedro Pimenta viu sua vida mudar do dia para a noite. Em menos de 12 horas, uma meningite o levou a um quadro tão grave que os médicos cravaram sua chance de sobreviver em menos de 1%, Ele conseguiu se recuperar, mas em sua luta perdeu os braços e as pernas. Apesar das profundas sequelas, reconstruiu a rotina, foi estudar nos Estados Unidos e agora faz de tudo para aproveitar cada momento da vida e para alertar o mundo todo sobre a importância das vacinas.

Produzido pelo Media Lab do Estadão e apresentado pelo jornalista Eduardo Geraque, o relato de Pedro faz parte do conteúdo do projeto Ciência & Saúde, a nova plataforma que o Estadão está lançando para ampliar ainda mais o seu acesso a informação de qualidade sobre esses temas.