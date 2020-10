Pelé, 80 anos: o Rei do Futebol está esquecido? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Amanhã, o jogador mais importante da história do futebol completa 80 anos: Pelé. O garoto, que com 17 anos começou a revolucionar o esporte, conquistou fãs ao redor do mundo, inclusive, parando guerras na África, para que a população pudesse contemplar aquele que era chamado de rei pelos seus súditos. Ao todo, Edson Arantes do Nascimento fez 1.367 jogos e 1.279 gols por Santos, Seleção Brasileira, Seleção Paulista, Seleção das Forças Armadas e New York Cosmos. No entanto, Pelé também ficou conhecido pelos gols perdidos e por aqueles que só tiveram testemunhas oculares.

Na edição de hoje, vamos passear pelo reinado de Pelé, e quem nos ajuda a contar essa história é o professor e pesquisador da história do Santos, Guilherme Nascimento, o editor de Esportes do Estadão, Robson Morelli, e o jornalista Milton Neves.

