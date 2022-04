Podcast: 3ª via na UTI e Bolsonaro em guerra contra STF e urnas eletrônicas

Jair Bolsonaro resolveu polemizar novamente sobre o voto eletrônico ao dizer, em evento no Palácio do Planalto, que as Forças Armadas sugeriram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que militares façam uma contagem paralela dos votos nas eleições.

O presidente afirmou que uma das propostas dos militares ao TSE é um computador próprio para receber os votos com o intuito de fazer uma apuração própria.

Quem não gostou nada da declaração foi o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que escreveu em sua conta no Twitter que não tem “cabimento” duvidar da legitimidade do processo eleitoral no país.

Ainda sobre polêmicas envolvendo o presidente e seus aliados, deputados avisaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) que Daniel Silveira, que havia sido escolhido como membro titular da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara, não fará parte do colegiado.

A indicação foi interpretada como uma afronta ao STF, que condenou o deputado a mais de 8 anos de prisão por ameaçar o ministro Alexandre de Moraes. A CCJ é responsável por analisar casos de perda de mandatos parlamentares, onde se inclui o bolsonarista.

E ainda, o União Brasil sinalizou que deve deixar as negociações de uma candidatura única da terceira via para as eleições presidenciais de outubro. Com isso, a legenda deverá ter como candidato próprio, o presidente da legenda, deputado Luciano Bivar.

Esses são os assuntos que guiam nossa conversa quinzenal do “Poder em Pauta” com os jornalistas que acompanham o dia a dia da política. Participam no episódio de hoje do ‘Estadão Notícias’, Vera Rosa e Felipe Frazão, diretamente da capital federal.

