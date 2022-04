Podcast: 3ª via ‘on fire’: O vai e vem de Doria e a desistência de Moro

O jogo eleitoral foi movimentado, nesta quinta-feira, pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), ao anunciar que permanece na disputa ao Palácio do Planalto. Antes, o tucano havia comunicado a aliados que iria desistir de concorrer ao cargo de presidente da República.

Quem deixou a disputa foi o ex-ministro Sérgio Moro, que saiu do Podemos para se filiar ao União Brasil, onde será candidato a deputado federal. Apesar de ter aliados no partido, alguns caciques da legenda, como ACM Neto, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, não querem tê-lo como candidato a presidente.

Ainda no campo eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro (PL) exonerou nove ministros dos seus cargos do governo para a disputa eleitoral de 2022. Com isso, o líder do executivo deu posse aos chamados ministros-tampões, que vão comandar as pastas até o final do ano.

Um dos exonerados é o ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, que deve ser confirmado, nas próximas semanas, como candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro.

Esses são os assuntos que guiam nossa conversa quinzenal do “Poder em Pauta” com os jornalistas que acompanham o dia a dia da política. Hoje, um programa que faz uma conexão São Paulo-Brasília. Participam no episódio de hoje do ‘Estadão Notícias’ a repórter de Política, Adriana Ferraz, e editora da ‘Coluna do Estadão’, Camila Turtelli.

