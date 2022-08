Podcast: A campanha na TV e o rescaldo da operação contra empresários

O horário eleitoral gratuito das eleições vai iniciar nesta sexta-feira, 26, no rádio e na televisão. Ele tem duração até o dia 29 de setembro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem o maior tempo diário dentre todos os candidatos, por ter a maior coligação. Serão 3 minutos e 39 segundos de fala, com 287 inserções.

Apesar da ampliação do alcance das redes sociais, a TV e o rádio ainda são considerados por especialistas, políticos e marqueteiros de todas as campanhas os instrumentos mais poderosos do processo eleitoral, e por isso estão no centro das estratégias.

E talvez essa seja a única forma de saber como o candidato pensa. O primeiro debate entre os presidenciáveis, que deve acontecer neste domingo (28), pode não ter a presença dos dois mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. Lula já confirmou sua presença. Jair Bolsonaro sinalizou que pode ir.

O atual presidente e o petista também não confirmaram, ainda, a presença no debate do SBT/Estadão no dia 24 de setembro, e nem nas sabatinas realizadas pelo jornal a partir de 16 de setembro. Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) já informaram que vão comparecer em todos os eventos.

Ainda nesta semana, uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, colocou mais combustível na “quentura”das eleições. O magistrado determinou que a Polícia Federal cumprisse mandados de busca e apreensão em endereços de oito empresários bolsonaristas que compartilharam mensagens golpistas em um grupo de mensagens virtuais.

Esses são os assuntos que guiam nossa conversa quinzenal do “Poder em Pauta” com os jornalistas que acompanham o dia a dia da política. Participam no episódio de hoje do Estadão Notícias, Pedro Venceslau, de São Paulo, e Felipe Frazão, diretamente da capital federal.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte.

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi