Podcast: A corrida pelo vice ideal para 22

Na semana passada, a senadora Simonte Tebet do MDB do Mato Grosso do Sul, se lançou pré-candidata à presidência pelo partido. Com a congressista, já são mais de oito nomes confirmados pelas legendas para disputar o pleito em 2022.

Muita coisa pode pode mudar até 15 de agosto do ano que vem, quando os partidos devem registrar oficialmente, no Tribunal Superior Eleitoral, as chapas que vão participar das eleições. Inclusive a escolha dos vice-presidentes, que têm um papel fundamental no nosso sistema político.

Durante a curta história brasileira, oito vice-presidentes já assumiram a presidência devido a algo ocorrido com o titular. Para as eleições de 2022, o líder das pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva é o que tem mais polemizado em relação à escolha do seu vice. Surpreendendo seus aliados, o petista quer formar uma chapa com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que está se desligando do PSDB.

O segundo colocado nas pesquisas, e atual presidente, Jair Bolsonaro, se filiou ao PL há pouco tempo, mesmo assim, a pressão para escolher um vice é grande. Já é certo que o seu parceiro de chapa não será o atual, General Mourão, por conta de atritos da dupla. Na briga estão partidos do chamado centrão como o PP e também aliados evangélicos que querem emplacar um nome religioso ao lado de Bolsonaro para a próxima gestão.

Já o terceiro colocado nas pesquisas, Sergio Moro, tem uma gama de negociações em curso para escolher o seu vice na chapa presidencial. O ex-juiz tem mantido diálogos abertos com João Doria do PSDB, que também gostaria de contar com o ex-ministro da Justiça como seu vice. O ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta também é apontado como uma possível escolha para vice de Moro.

No episódio do ‘Estadão Notícias’ desta segunda-feira, 13, vamos conversar sobre o que já se sabe das chapas que estão sendo montadas para as eleições do ano que vem com o repórter especial do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Marcelo de Moraes.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer.

Montagem: Moacir Biasi