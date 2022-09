Podcast: A corrida pelo voto útil e o corte no Farmácia Popular

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (15) mostra que o ex-presidente Lula (PT) tem 45% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, seguido pelo atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), com 33%. Ciro Gomes (PDT) tem 8% e Simone Tebet (MDB) tem 5%.

Após o resultado da pesquisa Datafolha, a equipe de Lula (PT) viu a possibilidade de vencer as eleições de outubro ainda no primeiro turno e, por isso, a campanha articula um movimento com artistas para tentar atrair eleitores de Ciro Gomes (PDT) já no primeiro turno.

Por outro lado, Jair Bolsonaro tenta conquistar eleitores que se incomodam com a sua postura, com discursos mais amenos e o reconhecimento de erros em falas durante sua gestão. Em um podcast evangélico, o presidente admitiu que perdeu a linha em algumas declarações durante a pandemia.

Mas, o presidente tem outro problema pela frente. Após o corte no orçamento da Farmácia Popular repercutir mal, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) jogou para o Congresso a responsabilidade de recompor o orçamento do programa que distribui remédios de graça.

Como revelou o Estadão, parte do dinheiro que iria para o programa foi transferido para o orçamento secreto, esquema por meio do qual o governo destina emendas parlamentares, sem transparência, para sustentar sua base de apoio no Congresso.

Esses são os assuntos que guiam nossa conversa do “Poder em Pauta” com os jornalistas que acompanham o dia a dia da política. Participam no episódio de hoje do Estadão Notícias, Pedro Venceslau, de São Paulo, e Felipe Frazão, diretamente da capital federal.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte.

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi.