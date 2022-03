Podcast: A ‘desistência’ de Doria e o que ela diz sobre a 3ª via

Na semana passada, o governador de São Paulo João Doria admitiu, pela primeira vez, que pode desistir da candidatura à presidência por uma união da terceira via em torno de um nome. Porém essa desistência só ocorreria para apoiar um candidato da terceira via. Um aceno a Lula ou a Bolsonaro está completamente descartado pelo próprio presidente do partido, Bruno Araújo.

Na semana passada, Eduardo Leite confirmou estar estudando o convite para entrar no PSD de Gilberto Kassab como candidato ao Planalto. No entanto, a ideia de o PSDB se aliar ao PSD para apoiar Leite é vista com reservas por tucanos.

Outros atores da chamada terceira via também já se manifestaram sobre a unificação em torno de um candidato. O ex-juiz Sergio Moro, do Podemos, destacou que as pesquisas mostram que ele seria o representante do grupo com mais chance de vencer as eleições. Portanto, por ora, descarta desistir da disputa.

No episódio do podcast desta quarta-feira, 02, vamos entender essa situação que ocorre dentro do PSDB e os rumos do partido e da terceira via nessas eleições com o cientista político e professor do Insper, Carlos Melo.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer

Montagem: Moacir Biasi