Podcast: A escalada da violência política e as últimas pesquisas

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Benedito Gonçalves decidiu abrir uma investigação para apurar a conduta do presidente Jair Bolsonaro e do vice Braga Netto durante os eventos do Sete de Setembro. O magistrado atendeu a um pedido do PDT, que acionou a Corte contra o que considerou uso político-eleitoral das comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil.

Seu principal adversário, Lula, subiu o tom e reagiu ao dizer que os apoiadores de Bolsonaro que foram às ruas se assemelhavam a uma “reunião da Ku Klux Klan”, grupo supremacista branco dos Estados Unidos, responsavel pela morte de milhares de negros.

E o acirramento dos ânimos e da polarização fez mais uma vítima. Um eleitor do presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso após matar um apoiador de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a facadas. O crime ocorreu na quarta-feira, 7, após uma longa discussão sobre política em Confresa, no Mato Grosso.

Em pesquisa Datafolha divulgada na última sexta-feira (9), mostra que o ex-presidente Lula (PT) tem 45% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, seguido pelo atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), com 34%. Lula está 11 pontos à frente de Bolsonaro. Segundo o Datafolha, essa é a menor distância entre os dois desde maio.

Esses são os assuntos que guiam nossa conversa do “Poder em Pauta” com os jornalistas que acompanham o dia a dia da política. Participam no episódio de hoje do Estadão Notícias, Pedro Venceslau, de São Paulo, e Felipe Frazão, diretamente da capital federal.

