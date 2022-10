Podcast: A guerra do TSE contra fake news e a subida de Bolsonaro

Após a polêmica envolvendo o episódio do “pintou um clima” com meninas venezuelanas, a campanha de Jair Bolsonaro (PL) teve uma boa notícia na reta final do segundo turno. As últimas pesquisas mostram uma queda na diferença entre o presidente e o candidato do PT, Lula. No Datafolha, a distância é de 4 pontos, na Quaest é de 6%.

Em alguns Estados, principalmente no Nordeste, a disputa deve ser acirrada também. Na Bahia, Jerônimo (PT) ultrapassou ACM Neto (União Brasil) nos levantamentos do segundo turno. Em Pernambuco, a candidata do PSDB, Raquel Lyra também está à frente de Marília Arraes (Solidariedade)

Com receio de um aumento exponencial de fake news, na última semana de campanha, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou uma resolução que amplia os poderes do colegiado para determinar a remoção de notícias falsas e acelera o prazo para que a ordem seja cumprida.

Estes são alguns dos temas presentes nessa edição do Poder em Pauta, nossa conversa semanal com os repórteres que cobrem a política e as eleições dentro do podcast ‘Estadão Notícias’. Participam desta edição Felipe Frazão, de Brasília, e Pedro Venceslau, de São Paulo.

