Podcast: A queda de Pedro Guimarães e o debate sobre assédio sexual

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, foi centro de escândalo na última quarta-feira (29) ao ser acusado por cinco funcionárias do banco de assédio sexual, caso esse revelado pelo portal Metrópoles. Após o assunto vir à tona, Guimarães pediu demissão do cargo e publicou uma carta na qual se defende das denúncias.

Um levantamento produzido pela empresa de gestão de recursos humanos Mindsight no ano passado questionou 5 mil mulheres sobre assédios sofridos no trabalho. Dentre as entrevistadas, 76% disseram que já foram vítimas e 97% dessas revelaram não ter denunciado o crime. Com a acusação ao presidente da Caixa, o assunto voltou às manchetes da imprensa.

Em relatos à TV Globo, as funcionárias disseram que Pedro Guimarães teria passado as mãos em partes íntimas dos corpos delas e pedido abraços “constrangedores”. Além disso, disseram que os assédios aconteceriam tanto dentro quanto fora da instituição.

Guimarães ocupava o cargo mais alto na Caixa desde 2019 e será substituído por Daniella Marques, considerada braço direito do atual Ministro da Economia, Paulo Guedes. De acordo com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a movimentação foi feita para que a repercussão não atinja o presidente Jair Bolsonaro (PL). A denúncia é um golpe para o líder do Executivo, que tenta aumentar sua aprovação entre o público feminino para as eleições de 2022.

Qual o impacto das acusações a Guimarães no governo de Bolsonaro? Como as políticas, sejam na esfera pública ou da iniciativa privada, podem ser trabalhadas para combater o assédio às mulheres no ambiente de trabalho? O ‘Estadão Notícias’ desta quarta-feira (30) entrevista a Promotora de Justiça do MP-SP, Gabriela Manssur, que trabalha há 20 anos na defesa dos direitos femininos.

O ‘Estadão Notícias’ está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Fabio Tarnapolsky

Montagem: Moacir Biasi