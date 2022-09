Podcast: A segurança pública na era Bolsonaro e os desafios do próximo presidente

O Brasil passou os últimos quatro anos sem qualquer projeto de combate à criminalidade na área da Segurança Pública. A principal frente de atuação do governo foi transferir a responsabilidade da proteção às próprias pessoas, facilitando o acesso a armas de fogo através de decretos.

Para agravar esse cenário, o arsenal de guerra nas mãos de civis se tornou uma realidade preocupante, e que impacta o cenário da segurança pública brasileira. Segundo dados dos institutos Igarapé e Sou da Paz, o número de novas armas registradas no país chegou a 1 milhão.

Os dados revelam a fragilidade dos arranjos institucionais da segurança pública no País e levantam questionamentos sobre os passos do próximo ocupante da cadeira presidencial. Mas qual será o cenário que o próximo presidente vai encontrar? Quais os principais desafios a serem enfrentados? Para ampliarmos o entendimento sobre o tema, o episódio desta segunda-feira (19), conversa com Samira Bueno, socióloga e diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

