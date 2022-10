Podcast: A vitória de Lula e os desafios do novo governo

O Brasil presenciou, neste domingo (30), a disputa presidencial mais acirrada desde a sua redemocratização. Um pleito que foi marcado por uma polarização histórica, fake news nas redes sociais, batalha religiosa e episódios de violência. Ao final da apuração dos votos, Lula teve mais de 60 milhões de votos, contra 58 milhões de Jair Bolsonaro.

Após ser libertado da carceragem da Polícia Federal (PF), em 2019, o petista já dizia sobre o seu desejo de disputar mais uma vez a presidência do País, e enfrentar aquele que ele chamou de “mal para a democracia”. Mas Lula pegará um Brasil bem diferente daquele que deixou, em 2010.

O Congresso Nacional, em 2013, estará repleto de partidos de direita, com predomínio das legendas do Centrão, que conquistaram a maioria das cadeiras da Câmara e do Senado em disputa. Os presidentes das duas Casas, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), desejaram sorte para os eleitos, e o desejo de pacificação do País.

Na edição de hoje do podcast ‘Estadão Notícias’, vamos analisar os resultados das urnas com Luiz Bueno – professor de Filosofia da FAAP e Coordenador do Núcleo de Filosofia Política do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC-SP e com Tathiana Chicarino, Cientista Política. Professora de pós- graduação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte, Alex Braga, Ana Clara Praxedes e Zeca Ferreira.

Sonorização/Montagem: Vitor Reis