Podcast: Agora pode pedir voto: o início da campanha eleitoral

Começa hoje, oficialmente, a campanha eleitoral de 2022, incluindo divulgação na internet, caminhadas, carreatas ou passeatas. O período da propaganda termina em 1º de outubro, véspera do primeiro turno das eleições.

Porém nem tudo é liberado durante a campanha, a legislação eleitoral proíbe, desde 2006, a distribuição de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao candidato.

Também não poderá haver propaganda que divulgue ou compartilhe fatos sabidamente inverídicos que atinjam a integridade do processo eleitoral: as chamadas fake news. E estão proibidos o oferecimento de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza em troca do voto. É vedada ainda propaganda eleitoral em outdoors, inclusive eletrônicos, para divulgar um candidato.

As campanhas dos candidatos já traçaram também os primeiros passos que serão dados pelos presidenciáveis. E é claro, que esses rumos podem mudar ao longo desse período. O primeiro colocado nas pesquisas, Lula terá como foco a economia e como ela tem atingido os mais pobres. Com o crescimento de Bolsonaro na região sudeste, a campanha do ex-presidente deve se concentrar nessa região, que possui 42% do eleitorado de todo País.

Ciro Gomes, terceiro colocado nas pesquisas, deve manter o seus ataques a Lula e Bolsonaro. A quarta colocada nas pesquisas, Simone Tebet, deve reforçar a identidade de “terceira via” e se colocar como a melhor opção para acabar com a polarização do País.

No episódio do podcast desta terça-feira, 16, vamos falar sobre as estratégias políticas que devem ser utilizadas pelos candidatos este ano, com a ajuda do cientista político e consultor da Fundação Espaço Democrático, Rubens Figueiredo, especialista em marketing político.

