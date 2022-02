Podcast: As faces do conflito entre Rússia e Ucrânia

O conflito envolvendo Rússia e Ucrânia se intensificou, após o presidente Vladimir Putin reconhecer as duas regiões separatistas de Luhansk e Donetsk, como independentes. Além disso, o país despachou forças de paz russas para duas regiões separatistas. Segundo os Estados Unidos, já são cerca de 190 mil soldados no local.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acusou a Rússia de “violação da soberania e integridade territorial” de seu país.

A reação dos países do Ocidente foi imediata. As principais potências do mundo condenaram o reconhecimento e disseram que a medida seria ilegal e acabaria com as negociações de paz de longa data. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que o presidente Joe Biden vai proibir novos investimentos, comércio e financiamento dos EUA nas regiões separatistas.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o ato é “uma violação flagrante do direito internacional, da integridade territorial da Ucrânia e dos acordos de Minsk” e que o bloco e seus parceiros vão “reagir com firmeza.

A crise já tem afetado também os mercados econômicos, e as bolsas de valores mundiais estão sentindo o duro golpe do iminente conflito

No episódio do podcast desta quarta-feira, 23, vamos falar sobre esse conflito, e suas consequências com o professor de Relações Internacionais da UNB, Roberto Goulart Menezes.

