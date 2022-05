Podcast: Bolsonaro e Biden face a face: o que esperar?

Na semana passada, o Itamaraty confirmou a presença do presidente Bolsonaro na 9ª Cúpula das Américas que será realizada em Los Angeles, entre os dias 6 e 10 de junho. O chefe do Executivo brasileiro também terá agenda bilateral com Joe Biden à parte da Cúpula, primeira vez que os dois presidentes vão se reunir desde as eleições americanas.

Essa reunião exclusiva entre os dois países foi organizada pelos EUA e surge em meio a preocupação do governo norte-americano com um possível esvaziamento da Cúpula, idealizada pela Casa Branca como uma tentativa de retomar o protagonismo na região.

A Cúpula das Américas é uma reunião de cúpula entre os chefes de Estado do continente americano criada pela Organização dos Estados Americanos com o objetivo de alcançar um nível maior de cooperação entre os países da zona econômica americana. Foi desenvolvida pela primeira vez no dia 9 de dezembro de 1994, em Miami, nos Estados Unidos.

O evento deste ano terá o tema “Construindo um futuro sustentável, resiliente e equitativo”, que tem como mote principal a defesa da democracia. Na Cúpula há expectativa de que os participantes sejam instados a assumir novos compromissos nessas áreas.

No episódio desta segunda-feira, 30, vamos conversar sobre a Cúpula das Américas e a postura esperada do Brasil no evento, com o especialista em relações internacionais, e professor da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, Rafael Ioris.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Montagem: Moacir Biasi