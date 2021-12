Podcast: Carro voador: o futuro já chegou?

Carro voador parece coisa de filme futurista, mas em poucos anos isso fará parte da nossa realidade. Em São José dos Campos, a Embraer começa a testar, de forma simulada, um tipo de carro voador, o veículo é chamado de eVTOL (sigla em inglês para veículo elétrico de pouso e decolagem vertical).

Os eVTOLs possuem características de helicópteros e aviões. Eles pairam, decolam e pousam verticalmente, por isso, não precisam de pistas longas para operar. Os softwares contidos nele é que devem fazer a maior parte do trabalho, precisando de poucos comandos do piloto e garantindo uma evolução fácil para a versão autônoma do “carro voador”.

No episódio desta sexta-feira (10) do podcast ‘Estadão Notícias’, conversamos com a repórter do Estadão, Luciana Dyniewicz, que teve a experiência de fazer o seu primeiro voo simulado no eVTOL. É dessa forma que os pilotos de teste da Embraer operam o simulador e passam para os engenheiros o que precisa ser alterado para que o futuro equipamento seja viável.

Enquanto pilotos e engenheiros fazem simulações, outra equipe trabalha em Gavião Peixoto (SP) em uma espécie de protótipo da aeronave. O veículo deve ter 13 metros de comprimento e 11 de envergadura, com capacidade para quatro passageiros, além do piloto. Ele será capaz de atingir 250 km/h, com autonomia para pouco mais de 100 quilômetros.

A expectativa é que esse equipamento semelhante ao protótipo faça seu primeiro voo “nos próximos meses”. A meta é entregar o “carro voador” em 2026.

Sobre o futuro do espaço aéreo e como será possível voar de forma segura com esses “carros voadores”, conversamos também com Jorge Leal Medeiros, professor de transporte aéreo da Poli e engenheiro aeronáutico do ITA.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer.

Montagem: Moacir Biasi