Na estreia da série de podcasts “Cenários”, a jornalista e colunista do Estadão Sonia Racy entrevista Rubens Ometto Silveira de Mello, presidente do Conselho Administrativo da Cosan. Ele fala sobre o impacto da pandemia no Brasil, aborda a importância do País valorizar nosso verde e comenta as ações da Cosan voltadas ao meio ambiente.