Podcast ‘Cenários’ com Sonia Racy: O cenário econômico do Brasil em 2020

No quinto episódio de “Cenários”, Sonia Racy conversa com José Roberto Mendonça de Barros, da MB Associados, economista, professor e ex-secretário de política econômica do governo Fernando Henrique Cardoso. Ele analisa as ações e os projetos do governo de Jair Bolsonaro para a área econômica, os planos do Ministério da Economia para o futuro do País e indica possíveis caminhos para reerguer o setor em suas diversas áreas.