Podcast ‘Cenários com Sonia Racy’: O futuro do BNDES

No quarto episódio de “Cenários”, Sonia Racy conversa com o presidente do BNDES Gustavo Montezano. Ele atuou no BTG e na Secretaria de Desestatização do governo Bolsonaro, até que assumiu o comando do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

Durante a entrevista, Montezano fala sobre as ações do BNDES na tentativa de conter a crise durante a pandemia, analisa a imagem do banco perante a sociedade, comenta as ações relacionadas ao meio ambiente e indica qual será o futuro do banco.