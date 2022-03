Podcast: China: os riscos para uma economia entre a guerra e a covid

A China é, sem dúvidas, a maior aliada da Rússia em termos de cooperação internacional e relacionamento externo. No entanto, a guerra na Ucrânia tem colocado em xeque essa amizade. Por enquanto, a China se mantém neutra em relação ao conflito. Mas, nos bastidores, Xi Jinping teme que as sanções impostas para a Rússia possam atingir também o território chinês.

O maior receio da China ao apoiar Moscou é prejudicar seus laços econômicos com a Europa e os Estados Unidos. Embora a China e a Rússia estejam alinhadas contra a estrutura da Otan, o relacionamento sofreu abalos desde a invasão da Ucrânia por Vladimir Putin. Até por isso, o governo chines é cotado para intermediar um acordo de paz entre russos e ucranianos.

Agora, um outro componente começa a atrapalhar a economia chinesa. Quase 30 milhões de pessoas foram confinadas no país, essa semana, depois do registro do maior surto de Covid-19 em dois anos.

No episódio desta quinta-feira, 17, vamos falar sobre os impactos da guerra e da covid na China, e como isso pode afetar a economia mundial, com Livio Ribeiro, pesquisador do Ibre/FGV e sócio da consultoria BRCG. E vamos conversar sobre a nova onda na China e o surgimento da Deltacron, com Renato Kfouri, infectologista e membro do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria.

