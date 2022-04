Podcast: Ciro Gomes vai se juntar à terceira via?

Essa semana o pré-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) inicia uma nova etapa de sua campanha nas redes sociais. Ciro se coloca como alternativa à polarização entre o ex-presidente Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), mas o ex-ministro encontra dificuldades para chegar aos dois dígitos nas pesquisas.

Ciro aparece em terceiro lugar, mas com apenas 9%, segundo última pesquisa XP/Ipespe divulgada no início do mês. Apesar de não tão expressiva nas pesquisas, a chamada terceira via segue se articulando. E até mesmo Ciro afirmou estar disposto a conversar.

O pedetista fez um aceno ao MDB, União Brasil, PSDB e Cidadania – que decidiram anunciar um candidato de consenso no dia 18 de maio – e disse que a saída do ex-juiz Sérgio Moro da disputa abre caminho para as negociações.

Ciro também afirmou que vai procurar outros partidos e espera se mostrar competitivo até julho na disputa contra Lula e Bolsonaro. O ex-ministro repetiu que é o único pré-candidato com “proposta consistente” contra o sistema econômico em vigor no País e elogiou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

No episódio do podcast desta quarta-feira, 20, vamos debater se Ciro consegue viabilizar sua candidatura e crescer nas pesquisas sem apoio da terceira via. Para isso, conversamos com o cientista político Rafael Cortez.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer

Montagem: Carlos Valério

(Foto: Daniel Teixeira/Estadão)