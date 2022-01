Podcast: Combate às fake news: novo recurso do Twitter vai funcionar?

Por causa das inúmeras reclamações de usuários brasileiros, o Twitter anunciou, nesta semana, que a plataforma no Brasil receberá o recurso para denúncia de desinformação, ainda em fase de testes. De acordo com a empresa, a eleição de 2022 pesou para que o país fosse integrado ao experimento.

Testado nos Estados Unidos, Austrália e Coreia do Sul, o recurso já recebeu quase 4 milhões de denúncias referentes a dois milhões de diferentes tuítes publicados por 64 mil contas distintas, segundo a plataforma.

A pressão para que o Twitter tomasse medidas mais restritivas contra publicações contendo desinformação sobre a covid-19, vinha se intensificando. Na primeira semana do ano, a plataforma afirmou que acompanhava a discussão e “avaliava revisões” em suas políticas.

A política de exigir a remoção de um conteúdo foi aplicada recentemente contra o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ele teve de excluir uma publicação na qual descrevia a vacinação de crianças contra a covid como “infanticídio”. Naquela ocasião, usuários usaram a hashtag “DerrubaMalafaia” para pedir que o Twitter fosse além e banisse o pastor da plataforma.

Para o diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS-Rio), Fabro Steibel, a medida sozinha pode não ser o suficiente. “É uma ótima notícia, ela é eficaz, mas é ineficiente sozinha”, disse o executivo ao podcast. Ele também explica que o processo de denúncia deve vir acompanhado de uma série de verificações de conteúdo feita por profissionais da checagem.

Fabro também falou sobre o debate em torno da liberdade de expressão e do conteúdo massivo difundido por desinformadores profissionais. “Não é a liberdade de expressão que está em jogo, é um modelo de negócio que produz esse conteúdo falso”, afirmou o especialista.

No episódio do podcast desta quinta-feira, 20, você encontra a entrevista completa com o diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS-Rio), Fabro Steibel.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Gustavo Lopes

Produção/Edição: Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Montagem: Moacir Biasi