Podcast: O fim das eras Trump e Merkel: o mundo em 21 e o que vem pela frente

O cenário internacional teve mudanças importantes durante o ano de 2021, em grande medida, influenciados pela pandemia. No episódio de hoje do podcast ‘Estadão Notícias’, vamos abordar os maiores impactos na economia global e nas relações internacionais. Vamos projetar ainda alguns temas que devem ser assunto no próximo ano, como as eleições na França, na Colômbia e, claro, aqui no Brasil.

A saída do governo de Donald Trump e a entrada na era Joe Biden é um dos eixos centrais do debate colocado neste podcast. Biden foi capaz de reunificar o país e recolocar os EUA como a principal nação a ditar os rumos da agenda global? Como ficou a relação com o Brasil?



Na Europa, algumas mudanças importantes também estão ocorrendo. Após 14 anos, a principal líder do bloco, Angela Merkel, da Alemanha, deixou o cargo de chanceler, após seu partido perder forças no parlamento. E as consequências do Brexit estão sendo sentidas no Reino Unido, especialmente na dinâmica da economia local.

E o que é possível dizer sobre o cenário político da América do Sul? Há uma nova convergência para a esquerda, isolando ainda mais o presidente brasileiro Jair Bolsonaro?



As análises sobre o que mexeu com o mundo e o que esperar para 2022 são feitas neste podcast especial pelo professor do curso de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Poggio, juntamente do editor de Internacional do Estadão, Luiz Raatz.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer.

Montagem: Moacir Biasi