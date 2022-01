Podcast: Como o Estadão se prepara para as eleições

Não é de hoje que o brasileiro tem que conviver com uma enxurrada de informações falsas vindas de tudo quanto é canto. No próximo ano, em que teremos as eleições presidenciais, um dos grandes desafios da cobertura jornalística é desmentir uma parcela dessas “fake news”.

Mas esse é apenas um dos pontos que farão parte da vida dos repórteres em 2022. Com um ambiente cada vez mais polarizado, as paixões estão exaltadas, o que torna o trabalho da imprensa cada vez mais difícil.

Além disso, esse promete ser um pleito bem pulverizado, com diversos candidatos ao posto mais importante do País. Ou seja, muito antes da campanha começar, as apurações e checagens podem mudar o rumo das eleições.

Para conversar conosco sobre esse assunto, trouxemos o editor de Política do Estadão, Eduardo Kattah, que nos fala sobre o planejamento dessa cobertura pelo Brasil inteiro. Quem participa também é o editor do Estadão Verifica, Daniel Bramatti, que tem o desafio, junto com a sua equipe, de verificar a autenticidade das informações que chegam para os eleitores:

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer.

Montagem: Moacir Biasi