O presidente Andrés Sanchez completará neste sábado uma semana como novo mandatário do clube e já enfrentou algumas turbulências nos primeiros dias de mandato. Suspeita de eleição fraudada, processos antigos judiciários e negociações – entre reforços e possíveis saídas – agitaram os primeiros sete dias de Andrés no comando do clube. O repórter Daniel Batista comenta o assunto.