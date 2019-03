O VAR será a principal novidade a partir das quartas de final do Campeonato Paulista. O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, pôde testar a novidade, fez elogios, mas também foi cauteloso sobre o início do árbitro de vídeo: “Ainda vai dar problema”. O mandatário também falou sobre sua recuperação após ficar dez dias internado. a penhora da taça do Mundial de Clubes e a compra do lateral-esquerdo Danilo Avelar.