Podcast Corinthians: Andrés Sanchez faz aposta arriscada com novo patrocinador master

Andrés Sanchez é o anti herói do futebol brasileiro. É aquele personagem que hoje está em alta nas séries de televisão, o protagonista que encontra métodos pouco ortodoxos para resolver os problemas. Há quem goste e quem não goste, mas o fato é que Sanchez já está na história do Corinthians como o presidente que enfim conseguiu conseguiu construir um estádio para o clube e colocou o time no rumo para conquistar a Libertadores.

Em sua segunda administração, Sanchez teve um primeiro ano de mais baixos do que alto, e mesmo assim colocou no currículo a conquista do Paulistão. Neste ano, ele começou correndo atrás do prejuízo. Trouxe de volta Fábio Carille e já anunciou nove reforços, incluindo Vagner Love que ainda não está regularizado.

A polêmica da vez é o negócio com o BMG, novo patrocinador master. Inicialmente o negócio parecia bom, com os R$ 30 milhões em adiantamento anunciado pelo Luis Paulo Rosenberg. Depois os detalhes do contrato vieram à tona. Na verdade são R$ 12 milhões por ano de master mais uma parceria arriscada: o Corinthians será sócio de 50% de um banco digital.

É um negócio novo, pode dar certo e pode não dar. O fato é que o Corinthians vai arrecadar neste ano mais o dobro do que no ano passado. Resta saber como ficará nas próximas temporadas.