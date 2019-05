O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, agradeceu ao atacante Romero pelos serviços prestados, mas descartou qualquer possibilidade de novo acerto com o jogador. O mandatário também disse que espera por mudanças no calendário do futebol em 2020 e comentou sobre dois reforços que estão próximos de ser anunciados: o volante Matheus Jesus, do Oeste, e o atacante Everaldo, do Fluminense.