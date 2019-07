Podcast Corinthians: Andrés Sanchez, seus desabafos e o poder de convencimento

Andrés Sanchez está em sua segunda passagem pela presidência do Corinthians. Da primeira, que terminou em 2011, até assumir novamente no ano passado, ele disse que o futebol se transformou. Andrés tem aproveitado esse últimos meses para desabafar. Em entrevistas ou nos bastidores, ele não cansa de repetir que o futebol está com os dias contados. Para ele, os altos valores nas transações, os salários milionários, passaram dos limites e Palmeiras e Flamengo podem esperar, porque, segundo o mandatário corintiano, a conta um dia chega.