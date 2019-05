Podcast Corinthians: Basílio pede Vagner Love na vaga de Boselli e relembra duelos com o Flamengo

Basílio, o Pé de Anjo, conversou com o Estado sobre o confronto do Corinthians com o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena em Itaquera, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o autor do gol na decisão do Paulista de 1977, gol que tirou o clube da fila de 23 anos sem títulos, o técnico Fábio Carille deveria começar em campo com um trio ofensivo formado por Mateus Vital, Vagner Love e Clayson. O ex-jogador também relembrou como era duro enfrentar o Flamengo e que mantém até hoje amizade com o elenco rubro-negro daquela época.