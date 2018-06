No Corinthians, a política do bom e barato deu certo nesta temporada. O time líder do Campeonato Brasileiro e invicto há 34 jogos custou menos do que astros dos rivais, como Borja (Palmeiras), Pratto (São Paulo) e Everton Ribeiro (Flamengo). E a equipe alvinegra ainda espera aproveitar o tempo livre na tabela para descansar e entrar 100% fisicamente no segundo turno do Brasileiro.