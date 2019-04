Podcast Corinthians: Campeão no domingo, Ralf comenta a possibilidade de ser eliminado na quarta

O Corinthians começou a semana em alta com o tricampeonato paulista, mas se não ficar esperto pode terminar eliminado da Copa do Brasil. As idiossincrasias do calendário nacional permitem a uma equipe ir do céu ao inferno em três dias. Para seguir navegando em mares calmos, o Corinthians terá de reverter a derrota de 1 a 0 para a Chapecoense. A partida de volta acontecerá em Itaquera e deverá ter casa cheia. O volante Ralf fez uma análise do calendário nacional e disse em que pé está sua renovação de contrato.