Podcast Corinthians: Carille acerta em testar Ramiro como volante e Sornoza aberto pela esquerda

Ramiro atuou na última temporada aberto pela direita no Grêmio. No primeiro coletivo que realizou pelo Corinthians, entrou no time titular como segundo volante.

O técnico Fábio Carille também deslocou Sornoza do meio-campo para a ponta esquerda. Os dois devem ser testados dessa maneira no amistoso contra o Santos no domingo. No treino desta sexta-feira, Carille começou a dar cara para esse novo Corinthians. O novo time dá um pouco mais de esperanças ao torcedor.