O Corinthians foi o time que mais se expôs durante a intertemporada. Realizou três amistosos e foi mal nos três: perdeu por 2 a 1 para o Botafogo de Ribeirão Preto, venceu o Vila Nova por 2 a 1 e perdeu para o Londrina por 2 a 1. Para amenizar as críticas, Carille apressou a estreia de Gil e espera espantar a má fase no domingo, contra o CSA, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.