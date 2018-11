O técnico Fábio Carille deixou o Corinthians após duas conquistas do Campeonato Paulista além de um título do Brasileiro. Depois que ele saiu nada mais deu certo no time alvinegro, que lutou até a rodada passada para se livrar do rebaixamento do torneio por pontos corridos. A diretoria do Corinthians já encaminhou o acerto com o treinador. Mas ele sozinho não deve mudar muita coisa. Falta também reforçar bastante o limitado elenco.