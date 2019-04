O técnico Fábio Carille encontrou uma maneira de o Corinthians jogar. Mas só uma. Independentemente do adversário, o torcedor vai ver um time bem posicionado na parte defensiva, sem fazer a menor questão de ter a posse de bola. Foi assim com Palmeiras, com Ituano, com São Paulo e com o Ceará. Deve ser assim também na segunda-feira contra o Santos pela semifinal do Campeonato Paulista.