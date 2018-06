Podcast Corinthians: Carille precisa rodar o elenco ou pode ter problemas

O técnico Fábio Carille parece ter percebido a necessidade de mexer no time do Corinthians e dar descanso para alguns titulares. Por isso, ele deve escalar uma formação reserva para encarar o Ceará, no domingo. O fato é que se o treinador não começar a dar maior rodagem para o elenco e descanso aos principais atletas, correrá o risco de perder importantes jogadores por causa de lesões ou vê-los cair de rendimento em campo. O repórter Daniel Batista comenta sobre o assunto.