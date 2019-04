Podcast Corinthians: Carille precisa se preocupar em ganhar e não em deixar de perder

O técnico do Corinthians Fábio Carille perdeu a linha na entrevista coletiva ao ser provocado por um jornalista. O treinador devia estar de cabeça quente com as dificuldades que vem enfrentando – foi a terceira classificação no ano nos pênaltis. Agora, ele deveria aproveitar o dia de folga nesta terça para repensar também o que vem fazendo. O time atual só está preocupado em não perder e acaba esquecendo de buscar o gol adversário. Seria bom dar um telefonema para o Jorge Sampaoli (ou para o Fernando Diniz, que ele prefere) e ouvir um bom conselho.