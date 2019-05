Depois de uma desgastante maratona de jogos com finais do Paulistão, mata-mata da Copa do Brasil e as rodadas iniciais do Brasileirão, o técnico Fábio Carille finalmente terá uma semana inteira livre para treinar o Corinthians. O time que entrará em campo no sábado contra o Grêmio deverá contar com a volta de três jogadores que estavam no departamento médico: Henrique, Danilo Avelar e Junior Urso.