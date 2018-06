O goleiro Cássio e o lateral-direito Fagner foram os dois jogadores do Corinthians convocados para defender a seleção brasileira nas Eliminatórias. A convocação acaba coroando a volta por cima do goleiro, que sofreu com problemas particulares no ano passado. Alguns titulares causam preocupam pelo desgaste físico dos últimos jogos e aproveitam a folga na tabela para recuperar o fôlego.