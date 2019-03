Podcast Corinthians: Chega de sustos na Copa do Brasil

O Corinthians passou pela primeira fase da Copa do Brasil ao empatar por 2 a 2 com o Ferroviário-CE após ficar por duas vezes atrás do marcador. Avançou com a igualdade porque jogava fora de casa. Depois, sofreu dois gols em casa contra o Avenida-RS e só conseguiu a virada no segundo tempo. Classificou-se com uma vitória por 4 a 2. Nesta quarta-feira, às 21h30, visita o Ceará pela terceira fase com a mesma escalação do empate sem gols com o Santos no domingo.