O Corinthians errou ao não formalizar o acordo verbal que fez com a gestão anterior da Caixa Econômica Federal e agora terá de negociar com a nova gestão algo que parecia resolvido. O clube pegou R$ 400 milhões em empréstimo, já pagou R$ 170 milhões e ainda deve, segundo as contas do presidente Andrés Sanchez, R$ 470 milhões.