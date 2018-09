Podcast Corinthians: clube deve fazer novo treino aberto na véspera da final da Copa do Brasil

(feito por João Prata)

O Corinthians deverá promover um novo treino aberto aos seus torcedores na véspera do segundo jogo da final da Copa do Brasil. A CBF definiu na quinta-feira, em sorteio, que o time alvinegro jogará a finalíssima contra o Cruzeiro em sua Arena, em 17 de outubro. O primeiro jogo da final será no Mineirão, dia 10.

Na última terça, um dia antes do jogo contra o Flamengo, o clube trocou ingressos para o treino por um quilo de alimento e a Arena recebeu cerca de 38 mil torcedores. Se confirmado, será o terceiro trabalho aberto do Corinthians no ano. O outro aconteceu antes da final do Paulista contra o Palmeiras. Os torcedores também lotaram a Arena em uma atividade à noite e, na sequência, o time alvinegro levantou a taça de campeão estadual.