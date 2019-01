Podcast Corinthians: Clube tem semana para nenhum torcedor botar defeito

O Corinthians teve uma semana perfeita dentro e fora de campo. A diretoria confirmou o banco mineiro BMG como novo patrocinador master. O lugar estava vago na camisa desde abril de 2017, quando terminou o contrato com a Caixa. Também renovou contrato com a Positivo, o quinto anunciante do uniforme.

No elenco, o técnico Fábio Carille viu a confirmação do oitavo reforço para a temporada, o zagueiro Manoel. Agora só falta acertar o naming right da arena para garantir as contas no azul em 2019.