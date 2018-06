(Feito por Gonçalo Junior)

No treino desta segunda-feira, o treinador Fábio Carille escalou uma equipe mista. A tendência é que o meia Mateus Vital, reforço que veio do Vasco, faça sua estreia. O atacante Junior Dutra, que foi bem na goleada diante do São Caetano, deve ganhar a vaga de Kazim no ataque