Diante do Colo-Colo, o Corinthians terá seu primeiro grande desafio após emplacar uma sequência de bons resultados e clara evolução técnica. O time comandado por Osmar Loss encara os chilenos na quarta-feira, no Chile, em duelo importante para saber como a equipe irá lidar com a pressão. O repórter Daniel Batista fala do que esperar da partida e também sobre o fato de Andrés Sanchez resolver dar satisfação para os torcedores, através da TV Corinthians.