Carille vive um dilema no Corinthians para o jogo de domingo contra o Fortaleza, fora de casa, pela 12.ª rodada do Brasileirão: poupar ou não poupar o time titular? A equipe tem oito pendurados, no meio da semana tem o jogo da volta com o Montevideo Wanderers e no próximo domingo, o clássico com o Palmeiras.