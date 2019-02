O técnico Fábio Carille é todo mistério para o clássico do Corinthians contra o Palmeiras, sábado, no Allianz Parque. Com o time mal na competição, ele não é de se estranhar se ele surpreender na escalação e colocar o recém-chegado Vagner Love entre os titulares. Com o atacante, o treinador teria que mudar a maneira da equipe atuar, provavelmente reforçando a marcação no meio-campo.