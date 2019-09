O Corinthians vai apresentar seu terceiro uniforme na partida diante do Ceará, às 11h, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. A camisa homenageia as invasões promovidas pela torcida do Corinthians ao longo da história, principalmente em 1976, 2000 e 2012. O clube vendeu cerca de 40 mil ingressos. O técnico Fabio Carille terá cinco desfalques: Pedrinho, Fagner, Araos e Sornoza estão em suas respectivas seleções e Mauro Boselli está contundido.